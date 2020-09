Laatste kans voor een Brexit-deal

Bloemenveiling FloraHolland verwacht minder handel naar het VK, het tweede exportland voor sierteelt, door de Brexit. Ⓒ Foto ANP/HH

Uur U in de Brexit-onderhandelingen nadert. De komende week start de achtste onderhandelingsronde over de toekomstige relatie tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk. De laatste kans om een harde Brexit te voorkomen, want nog een uitstel lijkt voor de Britten vooralsnog een no-go.