Amazon-baas Jeff Bezos gaat roer overgeven

De wisseling van de wacht aan de top komt vrij onverwachts. Bezos gaat in het derde kwartaal van 2021 het roer in handen geven van zijn opvolger Jassy die momenteel de leiding heeft bij Web Services. Bezos zal betrokken blijven bij het bedrijf als voorzitter in de Raad van Commissarisen.

Recordomzet

In het voorbije kwartaal heeft Amazon zeer goede zaken gedaan als gevolg van de aanhoudende lockdowns. De verkopen kwamen uit op een record van $125,6 miljard. Ook met de winstgevendheid had het bedrijf van Bezos de wind stevig in de rug met $21,3 miljard, een verdubbeling in vergelijking met dezelfde periode in 2019.

Bezos is een van de rijkste personen op aarde. Recent mocht hij zich nog echt de rijkste man van de planeet noemen, maar hij is inmiddels voorbijgestreefd door Tesla-baas Elon Musk. Musk profiteerde er vooral van dat zijn aandelen in de elektrische autobouwer in rap tempo flink meer waard zijn geworden.

Op Wall Street werd negatief gereageerd op het afscheid van Bezos als hoogste baas. In de nabeurshandel stond het aandeel Amazon in de min.