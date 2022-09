Premium Het beste van De Telegraaf

Wat verbruikt een ... aquarium?

Door Willemijn van Benthem Kopieer naar clipboard

Vissen houden is geen goedkope hobby. Ⓒ Getty

AMSTERDAM - Nu het buiten donkerder, kouder en natter wordt, groeit het verlangen naar tropische paradijzen begrijpelijkerwijs. Een manier om dat te stillen, is tropische vissen in huis halen. Maar helaas is het geen feest voor de portemonnee. Een tropisch aquarium is een van de grote energieslurpers in huis.