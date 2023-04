Peiling: meeste Duitsers niet eens met stilleggen kerncentrales

Het was eigenlijk de bedoeling dat de drie reactoren al eind vorig jaar offline zouden gaan, maar vanwege de energiecrisis door de oorlog in Oekraïne stelde de regering van bondskanselier Olaf Scholz dit uit tot 15 april. Maar een kleine meerderheid van 52 procent in de peiling van Bild is het daar dus niet mee eens. Van de ondervraagden was 37 procent wel voorstander en de rest had geen mening.

Door de oorlog in Oekraïne en de sterk gedaalde gasleveringen uit Rusland schoten de energieprijzen vorig jaar hard omhoog en waren er zelfs zorgen over gastekorten in de winter. De kerncentrales hielpen met voldoende stroomvoorziening aan huishoudens en bedrijven. Critici zeggen dat Duitsland met het besluit om volledig van kernenergie af te stappen de rug toekeert naar een betrouwbare en betaalbare manier van energievoorziening.

Meer steenkolen

Friedrich Merz, de leider van oppositiepartij CDU, zegt dat in het buitenland er maar weinig begrip is voor het feit dat Duitsland afstapt van kernenergie, gezien de grote onzekerheid op de energiemarkt. Ook wijst hij erop dat wel meer gebruikt wordt gemaakt van steenkolencentrales die juist uitstoot veroorzaken.

Merz stelt dat Duitsland energietekorten afgelopen winter wist te voorkomen door veel te besparen en dankzij de milde temperaturen. Er is echter een gebrek aan productiecapaciteit voor stroom in Duitsland, aldus de oppositieleider.