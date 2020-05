Column: ons systeem is vastgelopen

De systeemfouten zijn niet zomaar weg. Ⓒ Hollandse Hoogte

Er zijn Nederlanders, ook bekende, die denken dat we over twee jaar alles over het coronavirus vergeten zijn en dat we gewoon weer doen wat we altijd deden, zoals op terrasjes zitten, drie keer per jaar met een goedkoop ticket op vliegvakantie, op kantoor bij de koffieautomaat de kletsprogramma’s van gisteren doornemen, enzovoorts. Alsof er niets gebeurd is.