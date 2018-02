Zorgkoning Loek Winter stapt uit ziekenhuisbesturen

Van een onzer verslaggevers

Dat blijkt uit een verklaring die MC Groep donderdag deed.

Voormalig radioloog Winter ’redde’ de ziekenhuizen in 2009 en 2013 toen ze dreigden failliet te gaan. Sinds de jaren negentig bouwt hij al aan een stevig zorgimperium waar Winter naast de eerder genoemde ziekenhuizen in Flevoland en Amsterdam ook een ggz-instelling, diagnostische centra en enkele franchise-formules voor woon-zorgvormen.

Rente-inkomsten

Tezamen maken zijn ondernemingen een jaaromzet van ruim 300 miljoen euro. Hij nam de zorginstellingen over via miljoeneninvesteringen. Hoewel er een winstuitkeringsverbod geldt in de zorgsector, kan hij via rente op leningen aan de ziekenhuizen geld verdienen aan zijn investeringen.

Winter blijft als aandeelhouder betrokken bij MC Groep en MC Slotervaartziekenhuis, maar wil meer tijd steken in het ontwikkeling van woon-zorgconcepten (als Thomashuizen en Herbergier waar hij ook eigenaar van is) in het buitenland. Hij is bezig het het opzetten van de woonvormen in België en verkent ook mogelijkheden in Duitsland en Oost-Europa.

’Drijvende kracht’

MC Groep-bestuurder Willem de Boer zegt dat Winter gemist gaat worden. „We gaan een inspirerend bestuurder missen. Loek Winter was vanaf het begin van de overname van het ziekenhuis de drijvende kracht achter een andere benadering van de curatieve zorg.”