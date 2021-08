VROUW magazine

Hélène vertrok naar de Costa Blanca: ’Mijn man zag het helemaal niet zitten’

In de rubriek ’Ik vertrok’ vertellen lezeressen waarom ze in het buitenland zijn gaan wonen. Januari dit jaar vertrok Hélène Witkamp (52) met man Paul (59) in hun roze busje naar de Costa Blanca. Daar runnen ze Casa Azul, een B&B in de provincie Alicante.