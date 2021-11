Topman Shell: ’Vertrek is pijnlijk, maar logisch’

Premium Financieel

Britten blij met ’terugkeer’ Shell: 3-0 voor Londen

De discussie over het Nederlandse vestigingsklimaat zal aanwakkeren nu Shell na Unilever besloten heeft het hoofdkantoor naar Londen te verplaatsen. Terwijl Nederland de tanden knarst is er voor de Britten één ding overduidelijk: Londen heeft meer te bieden dan Amsterdam, Rotterdam of Den Haag.