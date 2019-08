Even een vuiltje wegpoetsen

V.l.n.r. PAN-directeur Mark Grol, kunsthandelaren Mark en Anna Smit, Martiena en haar man, Europarlementariër Malik Azmani, voor een schilderij van Marc Mulders.

Iets waarvoor in een museum bijna de doodstraf wordt opgelegd, gebeurde plotsklaps in de kunsthandel van Mark Smit in het stadje Ommen. Om aan een exclusief groepje gasten te laten zien hoe vuil een zeezicht was van de schilder Hendrik Willem Mesdag poetste Smit met zijn wijsvinger wat vuil van het doek.