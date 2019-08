Trump leest GM de les om Chinese fabrieken

Van alle automakers in Detroit is GM volgens Trump verworden tot de kleinste werkgever van allemaal. Volgens berichten zou Ford Motor qua werknemers GM in de VS voorbij zijn gestreefd.

Wat Trump vooral niet lekker zit is het gegeven dat GM eerder wel voor steun aanklopte bij de overheid in tijden dat het minder ging. Dat alles gebeurde voor de benoeming van Trump tot president, verduidelijkte hij. Trump vindt de tijd rijp dat GM activiteiten terughaalt naar eigen land.