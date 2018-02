België wil bitcoin zwaar belasten

Volgens fiscaal experts zullen echter niet alle Belgische bitcoinbeleggers een hoge belastingaanslag op hun mat ontvangen. Iemand die in 2011 in de digitale munt is gestapt en die positie recent heeft verkocht, kan geen speculant worden genoemd en moet volgens de deskundigen onder een lager belastingtarief vallen.

Een probleem is ook dat de Belgische fiscus geen volledig zicht heeft op de bitcoinhandel, omdat die grotendeels via het buitenland verloopt. De fiscus is daarom grotendeels afhankelijk van de bereidheid van mensen om hun vermogen in bitcoins te melden bij hun belastingaangifte.

