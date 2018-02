Porno op werk-pc reden voor ontslag

De Fransman Eric Libert (nu 59 jaar oud) had op zijn werk-pc allerlei pornografisch materiaal opgeslagen. Zijn werkgever trof in 2007 de bestanden aan, waaronder films en foto’s, en ontsloeg hem direct. Libert vocht het ontslag aan omdat zijn privacy geschonden zou zijn.

Privacy recht

Bij de Franse rechters kreeg hij ongelijk. En na bijna tien jaar procederen heeft ook het Europees Hof zijn klacht afgewezen. Volgens de uitspraak van het Hof heeft een werknemer recht op privacy en daar zou zelfs een bestand op een werkcomputer onder kunnen vallen.

Afschermen

Maar Libert had de bestanden onvoldoende afgeschermd door bijvoorbeeld niet nadrukkelijk het woord ’privé’ bij de bestandsnaam te voegen. Daardoor kon de werkgever niet weten dat het een privé-bestand was en mocht de werkgever de bestanden openen. Dat Libert na de vondst ontslagen werd, was daarom gerechtvaardigd.