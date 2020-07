’Persoonlijker, transparanter en eerlijker voor jongeren’

Minister Wouter Koolmees geldt als architect van het nieuwe pensioenstelsel. Ⓒ Hollandse Hoogte / ANP

AMSTERDAM - Na een spannende ledenraadpleging in de FNV is de historische stap toch gezet: er komt een nieuw pensioen. Minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken) kan verder. De tijd van zogenaamd gegarandeerde pensioenen is daarmee echt voorbij. En politiek en polder hopen dat het generatieconflict straks ook ten einde is: „Het nieuwe pensioen is persoonlijker en transparanter.”