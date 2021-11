Premium Het beste van De Telegraaf

Topman greep stevig in bij dochter Transamerica Aegon-baas Lard Friese over zijn ’rodeo’ in de VS

Door Edwin van der Schoot

Het oude hoofdkantoor van Aegon, de Transamerica Pyramid, in San Francisco. Ⓒ ANP / HH Aegon 4.259 -1.25 %

Den Haag - Voor het eerst in tijden presteert de Nederlandse dochter van Aegon in het derde kwartaal weer eens beter dan Transamerica, het al langer kwakkelende grote zusje in de VS. Een onverwacht hoge nieuwe piek in coronadoden in de VS is daar de belangrijkste oorzaak van. Topman Lard Friese wil met een Trumpiaans motto het tij keren in de VS.