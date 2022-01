Premium Het beste van De Telegraaf

Voice-schandaal zorgt voor run op vertrouwenspersonen na : ’Er is een bom ontploft’

Door Joost Spijker

Veel bedrijven willen niet ’The voice of Holland’ achterna en gaan op zoek naar een vertrouwenspersoon. Ⓒ ANP/HH

Amsterdam - De onthullingen over grensoverschrijdend gedrag bij The Voice of Holland maken ook bij andere organisaties veel los. Werkgevers stellen zichzelf de vraag of de veiligheid op hun eigen werkvloer wel goed geregeld is. Dat heeft zelfs gezorgd voor een enorme vraag naar vertrouwenspersonen.