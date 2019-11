'Goede deal voor SBM'

SBM maakte vrijdag bekend dat het de in oktober aangekondigde deal, waarbij het de minderheidsbelangen van samenwerkingspartner Serviços de Petróleo Constellation in vijf Braziliaanse FPSO's bemachtigde, heeft afgerond. Al met al was met de overeenkomst 149 miljoen dollar gemoeid.

Volgens ING zal de deal onder meer een positieve impact hebben op de brutowinst van SBM. Voor volgend jaar houden de marktvorsers rekening met een bijdrage aan de ebit van 7 procent. In de markten werd alom wel verwacht dat de deal zou slagen. ING verwacht daarom ook geen schokgolf op de beurs.

ING houdt vast aan zijn koopadvies op SBM met een koersdoel van 20 euro. Het aandeel noteerde vrijdag na krap een uur handelen 2 procent hoger op 16,08 euro.