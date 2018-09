Winst Swiss Re verdampt door rampen

Ⓒ EPA

Zürich - De Zwitserse herverzekeraar Swiss Re heeft zijn winst vorig jaar onder druk van natuurrampen zien afnemen. Het bedrijf was 4,7 miljard dollar (3,8 miljard euro) kwijt aan claims puur als gevolg van onder meer orkanen, bosbranden en aardbevingen. De nettowinst over heel 2017 liep terug tot 331 miljoen dollar. Dat was een jaar eerder nog 3,6 miljard dollar.