Wall Street doet stap terug na flinke opmars

De Dow-Jonesindex noteerde een half uurtje na opening 4,2 procent lager op 21.608 punten. De brede S&P 500 zakte 3,6 procent tot 2536 punten en de technologiegraadmeter Nasdaq verloor 3,4 procent tot 7538 punten.

In de VS is bij circa 86.000 mensen vastgesteld dat ze besmet zijn met het virus. Er zouden meer dan 1200 mensen aan zijn overleden.

Kredietbeoordelaar Fitch denkt dat de Amerikaanse economie sterk zal krimpen door de coronacrisis, met een stevige toename van de werkloosheid. Fitch handhaafde wel zijn AAA-kredietbeoordeling voor 's werelds grootste economie. Donderdag werd nog bekend dat het aantal uitkeringsaanvragen in de VS explosief is gestegen omdat bedrijven dichtgaan om de uitbraak in te dammen.

Om de economische schade van de crisis te beperken werkt de Amerikaanse regering aan een steunpakket van meer dan 2 biljoen dollar. Het Huis van Afgevaardigden gaat het pakket naar verwachting vrijdag bespreken. President Donald Trump zei de wet direct te ondertekenen zodra die door het Congres is geloodst.

Vliegtuigbouwer Boeing deed met een min van 10,8 procent een stap terug, na de zeer sterke koersstijging in de afgelopen dagen.

Hotelketen Hilton Worldwide (min 6,3 procent) liet weten zijn dividend te schrappen en aandeleninkopen op te schorten. Mediaconcern ViacomCBS (min 11,3 procent) trekt zijn financiële prognoses voor dit jaar in en vreest dat de impact van de crisis aanzienlijk zal zijn, net als computerfabrikant Dell Technologies die 5,1 procent inleverde.