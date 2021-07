Stemming op Wall Street opperbest

De Dow-Jonesindex stond om acht uur Nederlandse tijd 0,7 procent hoger op 34.763 punten. De brede S&P 500 ging met 0,7 procent vooruit tot 4353 punten, terwijl technologiebeurs Nasdaq 0,7 procent steeg naar 14.594 punten. Begin deze week gingen de aandelenbeurzen nog hard onderuit wegens zorgen over de besmettelijkere Delta-variant van het coronavirus. Dinsdag toonde Wall Street al herstel.

Coca-Cola won 1,3 procent. Dankzij vaccinatiecampagnes en de versoepeling van lockdownregels verkocht het frisdrankconcern weer meer buitenshuis, bijvoorbeeld in de horeca of bij evenementen. Coca-Cola verhoogde ook de verwachtingen voor heel het jaar.

Ook het Amerikaanse telecomconcern Verizon kijkt positiever naar de rest van het jaar. De winst zal hoger uitvallen dan eerder verwacht, zo meldde het bedrijf, nu het weer meer mobiele abonnementen afsluit doordat klanten worden gelokt met snellere 5G-diensten. Beleggers beloonden de resultaten met 1,2 procent koerswinst.

Streamingdienst Netflix kwam ook met cijfers en kreeg er in het tweede kwartaal meer abonnees bij dan verwacht. Maar de vooruitzichten voor het lopende kwartaal vielen tegen, waardoor beleggers het aandeel 4 procent lager zetten. Harley-Davidson leverde op zijn beurt 6,3 procent in, ondanks gestegen verkoopcijfers van motorfietsen.

Vliegmaatschappij United Airlines (plus 3,1 procent) liet in zijn kwartaalupdate weten dat de ticketverkoop sneller aantrekt dan in eerste instantie gedacht. Dat betekent dat het bedrijf vanaf het derde kwartaal een winst voor belastingen zal boeken.

Farmareus Johnson & Johnson steeg 0,4 procent. De omzet herstelde duidelijk van de impact van de coronapandemie een jaar geleden, toen de virusuitbraak veel reguliere ziekenhuisbehandelingen in de weg zat. Nu operaties weer volgens planning worden uitgevoerd, stijgen ook de verkopen van medicijnen en medische apparatuur.

Het Amerikaanse concern is onder meer het moederbedrijf van Janssen in Leiden, dat een vaccin tegen corona ontwikkelde. De bijdrage van dat middel aan de algehele resultaten was evenwel erg beperkt.