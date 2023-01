Premium Het beste van De Telegraaf

’Bedrijven werken niet samen, dus volgt wetgeving voor verpakkingen’

Door Pascal Kuipers Kopieer naar clipboard

De gemeente Uden bedankt bewoners voor het scheiden van hun afval. Ⓒ ANP/HH

Den Haag - We scheiden ons afval, zetten elke week een andere bak aan de straat, en gooien lege potjes en flesjes in de glasbak. Bier- en frisflesjes leveren we in vanwege het statiegeld. Ondanks dit brave burgergedrag wordt maar een kleine hoeveelheid plastic gerecycled. De circulaire economie verdwijnt uit zicht, stelt het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). „Meer verplichtend beleid is nodig.” Ook EU-kabinetschef Diederik Samsom is niet blij. „We zijn er helemaal klaar mee met die verpakkingen”, zegt hij. „Daarom volgt wetgeving.”