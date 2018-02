Voetbaltaks China tackelt transfermarkt

De belastingingreep vanuit Peking, die voetbaltransfers van meer dan $7 miljoen per speler met een heffing van 100% aandikt, past in de aanpak van de uitstroom van kapitaal uit China door de overheid. Het hoopt daarmee corruptie aan te pakken.

De belastingheffing leidt inmiddels zichtbaar tot minder investeringen in goede westerse spelers voor de Chinese competitie, meldt de Financial Times op basis van onderzoek in het land.

Eind deze maand gaat de volgende belastingingreep in. Zestien Chinese clubs hebben tot nu toe samen $86 miljoen uitgegeven, gering afgezet tegen de $500 miljoen van vorig jaar en de $450 miljoen van het jaar ervoor.

De Britse Premier League, de rijkste ter wereld, gaf $600 miljoen aan transfers uit.

Mascherano

Onder andere Javier Mascherano, ex-Barcelona en ex-Liverpool, ging naar Hebei China Fortune. Ook Carlos Tevez, Oscar en Alexandre Pato gingen over. Gemiddeld spelen ze voor 26.000 supporters per week.

De nieuwe ingreep leidt ertoe dat de waarde van televisierechten voor uitzendingen van wedstrijden met 30% zijn afgenomen.

De Chinese competitie, de Super League, kreeg eerder juist een enorme impuls toen president Xi Jingping de voetbalrevolutie aankondigde, met grote investeringen van lokale ondernemers en rijken in clubs en spelers.

Verarming versus groei

De ingreep zal op de korte termijn de kwaliteit van het Chinese voetbal verarmen, meent consultant Deloitte, dat de Super League adviseert, tegenover de Financial Times. De verwachting van marktvorsers is dat de Chinese competitie binnen Azië verzwakt, terwijl die jaren in kracht was toegenomen.

Shanghai SIPG, een van de beter presterende clubs, stelt tegen de FT echter dat de eigen kweek vrij snel tot vergelijkbare kwaliteit zal leiden.

Clubs zoeken naar ontwijking: voetbaltransfers boven $7 miljoen per speler zouden voor de rekening van een buitenlandse investeerder kunnen komen.

Richting WK

China investeert zelf veel in eigen voetbalscholen om zich via de opleiding van jonge Chinese spelers te kunnen plaatsen voor het volgende WK.