De val van het ‘wonderconcern’

Wu Xiaohui. Ⓒ REUTERS

PEKING - Het was geen kwestie of, maar wannéér er een beerput rond Anbang open zou gaan. Al jaren werd er onderzoek gedaan naar de schimmige financiële handel en wandel van de Chinese verzekeringsreus, eigenaar van het Nederlandse Vivat, en nu heeft Peking keihard ingegrepen door de controle in het bedrijf over te nemen. Topman Wu Xiaohui wordt vervolgd voor fraude.