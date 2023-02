Moody’s negatiever over financiën Oekraïne

Daarmee is het risico op wanbetaling door de Oekraïense overheid volgens de kredietbeoordelaar verder toegenomen. Het rapportcijfer voor de kredietwaardigheid van Oekraïne gaat bij Moody’s een trede omlaag naar Ca, het op een na laagste niveau bij dit bureau.

Dat betekent dat het heel waarschijnlijk is dat het Oost-Europese land al in gebreke is gebleven met zijn financiële verplichtingen of binnenkort wanbetaler zal zijn. Maar vooruitblikkend denken kenners van Moody’s dat de situatie niet verslechtert, omdat er een deal met schuldeisers ophanden is.

Lange oorlog

Moody’s gaat ervan uit dat de oorlog, die nu bijna een jaar aan de gang is, lang zal voortduren. Dat zet de overheidsfinanciën blijvend onder druk, ondanks de forse internationale donaties waarmee andere landen Oekraïne steunen in de strijd tegen de Russen. Daarbij verwijst het ratingbureau naar de verwoesting van veel infrastructuur, zoals wegen en elektriciteitsnetwerken.

Onderzoekers van de Kyiv School of Economics raamden dat die schade in december was opgelopen tot $138 miljard, of 70% van het Oekraïense bruto binnenlands product (bbp). Dit jaar was het begrotingstekort bijna even groot als 30% van de Oekraïense economie. Het totaal aan schulden staat gelijk aan 82% van het bbp en zal doorgroeien tot 90%, zo schat Moody’s in.