Beurs in Shanghai stelt megabeursgang Ant Group uit

Het lang verwachte droomdebuut van de Chinese Ant Group, dat voor donderdag stond gepland, is door de beursorganisatie in Shanghai opgeschort. De fintechspeler zou tekort zijn geschoten in het voldoen aan de voorwaarden om de beurs op te gaan. De beursuitbater in Hongkong waar Ant Group ook zijn opwachting gaat maken, wil geen commentaar geven. Vier vragen over wat de grootste notering ooit moet worden.