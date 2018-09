Bedrijven betalen facturen iets sneller

Het duurde gemiddeld 40,5 dagen voordat een bedrijf zijn factuur betaalde, blijkt uit onderzoek van kredietinformatieverlener Graydon. En dat is een halve dag sneller dan het in 2016 ging. Het betaalgedrag werd gedurende het jaar wel wat minder, zegt Dennis Mattijssen van Graydon: „Vooral in de eerste helft van 2017 zagen we een verbetering ten opzichte van het jaar ervoor. Die verbetering zagen we echter in de loop van het jaar weer afnemen.”

Graydon verwacht dat het betaalgedrag van bedrijven in 2018 verder zal verbeteren. Mattijssen: „Door het verder aantrekken van de economie en door aangescherpte wetgeving verwachten we dat deze betaaltermijn dit jaar weer kan worden aangescherpt.”

Communicatie en it betalen het langzaamst

Wie klussen verricht voor de sector it en communicatie moet doorgaans het langst wachten op zijn geld. Gemiddeld duurt het 43,3 dagen voordat een factuur wordt betaald. Transport en logistiek (43 dagen) en leasebedrijven (42,5) zijn daarna het langzaamst.

In de categorie dienstverlening wordt een factuur gemiddeld in 38,4 dagen betaald, daarmee is deze sector het snelst. Vastgoed (38,6) en gezondheids- en welzijnzorg (39) betalen ook snel.