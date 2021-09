Eerste feestje voor topchefs

Voorzitter van het eminente horecagezelschap waarvan ieder lid minstens één Michelinster heeft, is Frank Visser. Hij sprak zijn leden toe over de lockdown ,,Take away, traiteur, alles werd gedaan. Dank zij u lieve gasten, zijn wij er nog”, sprak hij tegen de levensgenieters die stoelen voor deze avond kochten.

Erik van Loo (l.) en Edwin Vinke in de hotelkeuken met de overige Patrons Cuisiniers

Henk Savelberg (r.) van restaurant Savelberg Thailand (*) in Bangkok, nadat hij het tweede Patrons-erelid werd (na Cees Helder), met burgemeester Wendy Verkleij en Hotel van Oranje-directeur Jaap Liethof.

Het was voelbaar, dat dit een eerste bijeenkomst was na alle corona-ellende. Maar het leed is nog niet gelden. ,,We zitten nu wel vol, maar de meesten hebben natuurlijk forse schulden”, zei chef-kok André van Alten (La Provence (*) in Driebergen). ,,Het is zeer zwaar geweest”, verzuchtte ook chef-kok Yuri Wiesen (Restaurant Wiesen (*) in Eindhoven). Ondanks alles maakte deze avond duidelijk hoe diep gezelligheid deze sector in het bloed zit. Na het hoofdgerecht was het meteen polonaise! Een tafelgenoot vroeg de in Noordwijk geliefde burgemeester Wendy Verkleij hoe het ook alweer zat met de corona-regels. Ze reageerde: ,,Weet jij het?”

Patricia van Wensveen, die een wijnbar gaat openen op de Zuidas in Amsterdam, met fiscalist René van Dijk (l.) en Leslie de Ruiter, eigenaar van Christie's International Real Estate, op de avond van Les Patrons Cuisiniers.

Giovanni van Eijl in de gezelligheid van de 'patrons'.

Veel restaurants zijn weliswaar goed bezet, maar in Amsterdam zijn nog einig toeristen te bekennen. ,,Dat komt ook door de gemeente die het toerisme heeft afgeremd. Want ze willen ’kwaliteitstoerisme’!”, zei Giovanni van Eijl, oprichter van hotelgroep Amrâth. Hij trok er een vies gezicht bij. ,,Een kwaliteitstoerist? Dat is een spookbeeld! Toeristen zijn niet zo duidelijk te onderscheiden.”

Cees en Rosalie Helder (l.) met Frank en Janet Visser op het goedbezochte diner.

Een ander probleem, benadrukte voorzitter Visser, is het vinden van voldoende goed personeel. ,,Eerlijk is eerlijk”, begon Patrons-voorzitter Cees Helder, ,,dat heeft de horeca ook een beetje aan zichzelf te danken.” De horeca-nestor voegde eraan toe: ,,Het zijn vaak lange dagen en het is hard werken.” Behalve dan deze avond!