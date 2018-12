'PostNL profiteert van pakketten'

De kenners voorzien een omzet bij postpakketten, aangejaagd door groeiende online verkopen, van 1,1 miljard euro. Dat was in 2016 nog 967 miljoen euro. Op de traditionele Nederlandse postmarkt zette de krimp door. Daar nam de omzet naar verwachting af van 1,9 miljard euro naar 1,8 miljard euro, zo denken de marktvorsers. Als geheel komen de opbrengsten van PostNL naar verwachting uit op 3,5 miljard euro in 2017, van 3,4 miljard euro in 2016.

Het onderliggende bedrijfsresultaat schatten de analisten op 230 miljoen euro. PostNL gaf bij de vorige jaarcijfers een bandbreedte op van 220 miljoen tot 260 miljoen euro. Later zei PostNL dat dit resultaat naar verwachting zal uitkomen aan de onderkant van deze afgegeven raming. In 2016 was het onderliggende cash bedrijfsresultaat nog 245 miljoen euro.

PostNL heeft overigens nog geen opvolger gepresenteerd voor financieel directeur Jan Bos. Die kondigde in november zijn vertrek aan, maar blijft nog tot in het tweede kwartaal aan. Het postbedrijf wil voor de algemene aandeelhoudersvergadering op 17 april een opvolger van Bos hebben gevonden.