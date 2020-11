Disney in trek op hoger Wall Street

Ⓒ AFP

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag met winst geopend, na de koersverliezen van een dag eerder. Beleggers op Wall Street blijven attent op de verdere ontwikkelingen rond het coronavirus en de dreiging van strengere lockdownmaatregelen tegen de pandemie. Entertainment- en mediaconcern Walt Disney en de maker van netwerkapparatuur en software Cisco Systems staan in de schijnwerpers na cijfers.