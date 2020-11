'Hogere opening Wall Street, Disney in schijnwerpers'

Voor Disney lijkt een hoger begin van de handelsdag in de maak. De onderneming sloot het afgelopen kwartaal evenwel af met een verlies, maar het tekort was minder groot dan waar door kenners in doorsnee rekening mee werd gehouden. Uit de cijferpresentatie kwam onder meer naar voren dat de streamingsdienst Disney+ sterk presteerde. Verder was sprake van voorzichtig herstel bij de pretparken.

Ook voor Cisco ligt een hogere opening in het verschiet. Vooral de vooruitzichten die het bedrijf schetste, lijken op goedkeuring van beleggers te kunnen rekenen. Cisco verwacht dat met het economische herstel dat gaande is, ook de investeringsbereidheid weer zal toenemen, onder meer bij overheden.

E-sport- en gameconcern Draftkings kwam met beter dan verwachte resultaten op de proppen. Het bedrijf verhoogde ook zijn verwachtingen voor het hele jaar.

Doordat het coronavirus in de VS nog altijd flink om zich heen grijpt, is de kans op strengere maatregelen om verdere verspreiding tegen te gaan nog altijd groot. Op donderdag was sprake van een sterke stijging van het aantal besmettingen in de VS. De vraag die ook nog altijd onbeantwoord is, is of en hoe snel er een vaccin voorhanden is. Eerder deze week was er opluchting op de financiële markten nadat farmaceut Pfizer met bemoedigende berichten over een vaccin kwam.

Ook is nog altijd niet duidelijk of er in de VS een extra steunpakket komt om de economie door de coronacrisis te helpen. Daarover is wekenlang onderhandeld, zonder succes. Volgens de nieuwste berichten, op basis van ingewijden trekt de regering-Trump zijn handen ervan af. Dat zou betekenen dat een beslissing wordt overlaten aan het Congres om de onderhandelingen met de voorzitter van het Huis van Afgevaardigden Nancy Pelosi te voeren.

De Dow-Jonesindex eindigde 1,1 procent lager op 29.080,17 punten. De brede S&P 500 verloor 1 procent tot 3537,01 punten en technologiegraadmeter Nasdaq leverde 0,7 procent in op 11.709,59 punten.