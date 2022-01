Nobelprijswinnaar ziet parallellen tussen crypto’s en kredietcrisis

In een opiniestuk in the New York Times verwijst hij naar de financiële crisis van 2007/2008, die ontstond doordat banken hypotheken verstrekten aan huiseigenaren die weinig solvabel waren. Toen de huizenprijzen begonnen te dalen en rentes gingen stijgen, raakte een groot aantal in de problemen. Niet alleen de hypotheekverstrekkers werden meegetrokken, maar ook kopers van verpakte leningen waarin zowel tophypotheken als rommel zaten.

’Riskant’

„Veel hypotheeknemers begrepen destijds niet wat ze aangingen. Crypto’s, met hun enorme prijsfluctuaties die niet gestoeld lijken op fundamenten, zijn zo riskant als een belegging kan zijn”, aldus Krugman.

Hij gelooft echter niet dat digitale valuta’s een systeemrisico vormen. „De omvang is niet groot genoeg.” Deze bedraagt nu $1,7 biljoen. Ter vergelijking, Apple is $2,8 biljoen waard.

Krugman is overigens al jarenlang uiterst kritisch over digitale valuta’s. Ondanks de dalingen van tientallen procenten sinds september is de opmars van de prijzen van crypto’s zoals bitcoins al jarenlang echter indrukwekkend.