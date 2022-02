Premium Het beste van De Telegraaf

Profiel Ophokplicht in plaats van vrije uitloop: boer verliest ’kip met gouden eieren’

Door Gert van Harskamp Kopieer naar clipboard

Ⓒ ANP/HH

Amsterdam - Als iemand kan meekakelen over de impact van een lockdown, dan is het wel de vrije-uitloopkip. Sinds 26 oktober zit het dier al opgesloten in de stal vanwege de vogelgriep in Europa. Dat is zelfs zo lang dat haar ei vanaf woensdag niet meer verkocht mag worden als vrije-uitloopei, maar in het winkelschap ligt als scharrelei. Dan verloopt de termijn van zestien weken die in EU-normen voor eieren is vastgelegd. De EU-norm is zo streng omdat een vrije-uitloopkip niet zomaar een leghen is.