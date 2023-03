Premium Het beste van De Telegraaf

Wat is wijsheid: een vast energiecontract afsluiten of wachten tot de prijzen verder dalen?

Amsterdam - Prijsplafond, welk prijsplafond? Bij een klein tiental energieaanbieders - waaronder grotere jongens als Eneco - staan de tarieven inmiddels zo laag dat ook veelverbruikers een schappelijke prijs blijven betalen. Woensdag voegde Vandebron zich in het rijtje partijen die de tarieven zelfs voor een jaar willen garanderen. Dat roept wel de vraag op wat wijsheid is, als je nu nog een variabel tarief hebt: snel een vast contract afsluiten, of blijven zitten totdat de prijzen nog verder zijn gedaald?