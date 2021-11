ING kampt met grote storing bij digitaal bankieren

Kopieer naar clipboard

AMSTERDAM (ANP) - ING kampt donderdagochtend met een grote storing. Alle Nederlandse klanten die digitaal bankieren bij het concern kunnen daardoor niet inloggen. Wat precies de oorzaak is van het euvel, is nog niet bekend. Wel is duidelijk dat het geen cyberaanval betreft.