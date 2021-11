Online bankieren ING werkt weer na grote storing

Premium Financieel

Vijf vragen: hierom stijgen beleggingen in cryptomunten

Aandelen van fondsen die in cryptomunten beleggen schieten omhoog. Beleggers zien dat toezichthouders in grote markten eindelijk regels gaan opstellen voor wat tot nu toe het Wilde Westen in de groeiende markt van digitale munten lijkt. De cryptomarkt juicht regels toe.