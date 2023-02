Hongkong wil toerist terug: half miljoen gratis tickets

Vanaf maart worden 500.000 tickets voornamelijk weggegeven door de lokale luchtvaartmaatschappijen Cathay Pacific Airways, HK Express en Hong Kong Airlines. Ze worden op verschillende manieren verdeeld, bijvoorbeeld middels loterijen en acties voor een tweede gratis ticket.

Strenge maatregelen

Hongkong verwelkomde vorig jaar slechts 605.000 toeristen. In 2019 ging het om bijna 56 miljoen toeristen. In de metropool, waar mensen pas sinds begin 2022 massaal met het coronavirus besmet raakten, golden net als in China zeer strenge maatregelen om het virus in bedwang te houden. De Hongkongse leider John Lee beloofde „geen isolatie, geen quarantaine en geen beperkingen” tijdens de start van de campagne. „Dames en heren, dit is waarschijnlijk ’s werelds grootste welkom ooit.”

Voor de pandemie had Hongkong ook te maken met een grote politieke crisis. In de regio, officieel een autonoom onderdeel van China, vonden grote protesten plaats tegen de regionale regering, de invloed vanuit Beijing en politiegeweld. Deze protesten mondden meermaals uit tot gewelddadige botsingen en werden uiteindelijk de kop ingedrukt met een omstreden veiligheidswet.