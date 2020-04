Europa blijft ruziën over corona-obligaties

De Italiaanse economie dreigt om te vallen onder druk van de coronacrisis. Ⓒ AFP

Amsterdam - Het belooft weer te gaan knetteren in de eurozone. Dinsdag is er crisisoverleg tussen de Europese ministers van Financiën, over de aanpak van de coronacrisis. Zuidelijke landen willen gezamenlijk obligaties uitgeven, noordelijke landen zien dat absoluut niet zitten.