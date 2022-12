Driekwart Nederlanders maakt geen gebruik van aanvullende zorgpolis

In totaal koos bijna driekwart van de Nederlanders (74%) voor een aanvullende verzekering. Uit een analyse van Pricewise blijkt dat dat komende jaren anders zal zijn: de aanvullende verzekering wordt minder afgesloten dan afgelopen jaren. De meeste Nederlanders hebben een aanvullende verzekering voor tandarts en brillen én lenzen, omdat ze deze daadwerkelijk nodig hebben.

Fysiotherapie

De helft van de mensen met een aanvullende verzekering voor fysiotherapie sloot deze verzekering echter af uit voorzorg. Ook voor tandarts (36%), brillen en lenzen (25%), medische hulp in het buitenland (77%) en alternatieve geneeswijzen (68%) kiest men vaak simpelweg omdat het ’fijn is om deze verzekering te hebben’.

„Veel aanvullende dekkingen zitten verweven in grotere aanvullende pakketten”, volgens zorgspecialist Louise van Wijk van Pricewise. „Je hebt vaak maar een onderdeel nodig uit het pakket en toch betaal je de volle mep voor zorg die je niet nodig hebt.” Ze adviseert verzekerden om hier goed naar te kijken, omdat de kans aanwezig is dat het goedkoper is om het uit eigen zak te betalen. „Dat is in ieder geval vaak zo met dekkingen voor brillen en lenzen, maar ook bij de tandverzekering kan dit zo zijn. Daarnaast is het handig te checken of je medische hulp in het buitenland en vaccinaties niet al verzekerd hebt in je reisverzekering. Zo betaal je niet onnodig premie.”

Vaste lasten

De aanvullende verzekering is minder in trek dan voorheen. Van Wijk ziet dat deze trend al twee jaar geleden begon. „De vaste lasten worden steeds hoger, waardoor er minder financiële ruimte is om je uit voorzorg te verzekeren.”