Toch nog een voorschot

Nanda* is haar baan in een slagerij kwijtgeraakt. Ze leeft van een werkloosheidsuitkering. Het lukt maar niet om nieuw werk te vinden. Als haar uitkering stopt, is de bijstand Nanda's enige optie. Begin oktober vraagt Nanda een bijstandsuitkering aan bij de gemeente. De gemeente zegt dat ze haar aanvraag nog niet kunnen beoordelen. Ze hebben extra informatie nodig. Die stuurt Nanda netjes op.

Er gaat een week voorbij, en nog eentje. Maar bij de gemeente blijft het stil. Nanda had het al niet breed, maar nu begint ze echt in de problemen te komen. Zonder inkomen kan ze de huur niet betalen. En ze heeft ook geen geld meer voor boodschappen.

Zo kan het niet langer. Nanda vraagt de gemeente daarom om een voorschot op de bijstandsuitkering die ze heeft aangevraagd. Volgens de wet moeten gemeenten binnen vier weken na de aanvraag een voorschot betalen van 90% van de bijstandsuitkering.

Gelukkig komt de gemeente snel over de brug. Twee dagen later staat er een voorschot op haar rekening. Maar Nanda schrikt als ze ziet dat het maar €200 is: veel minder dan waar ze recht op heeft. Zo kan ze de huur nóg niet betalen. Ze laat de gemeente weten dat het voorschot te laag is, maar weer blijft het stil.

De wanhoop nabij

Na nog twee weken wachten belt Nanda ons wanhopig op. Medewerker Mohamad neemt meteen contact op met de gemeente. Dan blijkt dat er het één en ander mis is gegaan. De behandelaar van Nanda's aanvraag is ziek en zijn werk is niet overgenomen. En omdat er nog wat informatie mist, kan de gemeente nog geen beslissing nemen.

Maar nu gaat de gemeente voortvarend aan de slag: ze geven Nanda's aanvraag voorrang. Ze vragen meteen om de missende informatie én maken €750 aan voorschot over. Dat geeft weer wat ruimte. En vlak voor de kerstvakantie krijgt Nanda het verlossende woord: ze heeft per 1 oktober recht op een bijstandsuitkering.

Recht op voorschot

Gemeenten mogen acht weken doen over het toekennen van bijstand. Mensen die bijstand aanvragen, hebben vaak geen buffer om die periode zonder inkomen te overbruggen. Daarom is het zo belangrijk dat gemeenten binnen vier weken na de aanvraag een voorschot geven. In 2017 hebben wij hier onderzoek naar gedaan. Toen bleek dat niet alle gemeenten de regels daarover goed naleven. We hebben ze opgeroepen om dat wel te doen. Inmiddels hebben bijna alle gemeenten hun werkwijze op dit punt aangepast. En als het toch mis gaat, zoals in het geval van Nanda, dan zijn wij er om te helpen.

*gefingeerde naam