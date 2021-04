Oliekartel OPEC ziet sterker herstel economie, prijzen stijgen

De vraag zal in 2021 volgens zijn economisch bureau stijgen met 100.000 vaten per dag tot 6 miljoen vaten per dag en gemiddeld 96,5 miljoen voor heel 2021.

Het past zijn groeiverwachtingen voor de wereldeconomie aan tot 5,4% stijging, komend van 5,1% toename.

’Matige groei aanbod’

,,De verhoging van het verwachte herstel van de vraag naar olie naar 6 miljoen vaten per dag tegenover 2020 past in het plaatsje dat OPEC en partners schetsten bij de aankondiging van de productieverhoging voor de maanden mei, juni en juli”, aldus energie-analist Hans van Cleef van ABN Amro.

,,Het herstel van de economie en dus de vraag naar olie zet vooral door in de tweede jaarhelft van 2021. Met een matige groei van het aanbod blijft de druk op de bovengemiddeld ruime voorraad”, aldus Van Cleef.

In reactie op de inschattingen van het in 1960 opgerichte samenwerkingsverband van dertien landen, steeg de prijs van Brent-olie als algemene prijs voor de sector met ruim 1%.

Morgen volgt het rapport van het Amerikaanse instituut IEA, wat de prijs eveneens kan laten bewegen.