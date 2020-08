Column: wie maakt zich sterk voor koper van een tweede huis?

Ⓒ Hollandse Hoogte / ANP

Wie een huis koopt, betaalt niet alleen de verkoper, de notaris en de makelaar, maar ook de Staat. Nu is het vaak lastig om de rationale van een taks te achterhalen – anders dan dat de overheid nou eenmaal altijd geld nodig heeft om scholen en snelwegen te bouwen en dat gaat het gemakkelijkst als er toch al grote bedragen over tafel gaan – maar de overdrachtsbelasting is helemaal een merkwaardige heffing.