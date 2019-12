Nederlanders verkopen steeds meer aandelen

Dit is inmiddels het zesde kwartaal op rij waarin de verkopen groter zijn dan de aankopen. In deze periode nam het aandelenbezit van huishoudens met bijna een miljard euro af, tot 127,9 miljard euro.

Huishoudens verkochten in deze zes kwartalen weliswaar voor 7,8 miljard euro aan aandelen, maar het bezit werd meer waard door stijgende beurskoersen, ondanks de sterke daling in het vierde kwartaal van 2018.

Dat meldt het CBS dinsdagochtend.

De spaartegoeden van huishoudens bleven in het derde kwartaal vrijwel gelijk. In eerdere jaren werden vooral tegoeden onttrokken in het derde kwartaal. De spaartegoeden hebben volgens de rekenmeesters een vrij sterk kwartaalpatroon. In het tweede kwartaal is de inleg vaak het grootst omdat veel huishoudens dan vakantiegeld krijgen.

In het derde kwartaal is de consumptie van huishoudens juist hoger dan in de andere kwartalen, waarvoor per saldo spaargelden opgenomen worden om dit te financieren. Ook in de voorgaande kwartalen van 2019 was per saldo meer ingelegd dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. De verkoop van aandelen is hierop ook van invloed, aldus het CBS.