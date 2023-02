Premium Het beste van De Telegraaf

Markt voor gereviseerde producten groeit: ’Pas op voor kat in de zak’

Door Chris Broesder Kopieer naar clipboard

Van iPhones en tablets tot laptops en zelfs huishoudelijke apparaten: de markt voor gereviseerde - ’refurbished’ - producten wordt alleen maar groter. En met de hard oplopende prijzen in het algemeen en die van gadgets in het bijzonder zijn ook steeds meer consumenten geïnteresseerd: het keurmerk Refurbished noteert voor afgelopen jaar een groei van 5% op alleen al de markt voor iPhones en iPads. Die zijn gereviseerd én goedkoper én nagelopen op defecten. Maar dan nog is er kans op een kat in de zak.