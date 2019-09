Stewardessen KLM dreigen met staking

Het eerste drukmiddel is om niet langer in te vallen bij ziekte of andere tekorten in een vluchtteam. Mocht er voor 30 september nog niets gebeurd zijn, dan volgt er een staking.

Afgelopen zaterdag wezen de cabinebonden en de grondbond van FNV een loonbod van 7% af. De andere vijf vakbonden van KLM zijn in principe akkoord.

Woensdag werd er voor de derde keer in twee weken gestaakt door bagagemedewerkers en technici, die zijn aangesloten bij de FNV. Ze hebben het werk neergelegd tussen 13 en 17 uur, iets dat tot 24 geschrapte vluchten leidt en vertragingen. De stakingen kosten KLM miljoenen.