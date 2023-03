Klimaatpanel milder: ’Gevolgen opwarming met technologie te bestrijden’

Er zijn steeds meer verbeterde en praktisch toepasbare technieken beschikbaar om verhitting van de aarde en extreme droogte en overstromingen te beperken, constateert het IPCC, het VN-panel van klimaatwetenschappers maandag in zijn nieuwste rapport.

"Er is zeker nog hoop, maar dat vergt veel inspanningen van iedereen, op wereldwijd niveau", zegt Aimée Slangen, die werkt voor het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee.

Omdat de opwarming wel steeds schadelijker gevolgen krijgt, roepen zij overheden op veel ambitieuzer (’urgentie’) met die oplossingen aan de slag te gaan. „Het tempo en de schaal van wat tot nu toe is gedaan en de huidige plannen zijn onvoldoende om de klimaatverandering aan te pakken”, concluderen zij.

Ingrepen van landen sinds het klimaatakkoord van Parijs hebben volgens het IPCC nog onvoldoende resultaat. In Europa zetten overheden vanwege de Russische oorlog in Oekraïne en de gastekorten bovendien tijdelijk kolencentrales extra aan, wat voor meer broeikasgassen zorgde.

Voordelen

Het IPCC, dat eerder het verwijt kreeg vooral van extreme scenario’s uit te gaan, stelt dat bij stevige beperkingen van uitstoot en nieuwe technologie de schade voor natuur en mensen verminderd worden. „Het zal ook voordelen opleveren”, aldus Hoesung Lee van het IPCC. Dat stelt dat de meest extreme scenario’s zoals opwarming tot 4 graden Celsius minder waarschijnlijk zijn geworden.

Het in 1988 opgerichte IPCC waarschuwt al langer, maar luidde in 2007 de noodklok. De aarde warmde volgens studies versneld en onomkeerbaar op. Er was een ’ongekende schaal’ van ingrepen nodig om onomkeerbare snelle klimaatveranderingen met bijvoorbeeld hevige overstromingen en lange periode van extreme droogte te voorkomen.

Die oproep bleef niet zonder kritiek, nadat het rapport fouten bevatte waardoor de hoofdconclusie dat de aarde te snel opwarmt in twijfel werd getrokken. In 2018 waarschuwde het concreet dat de opwarming van de aarde onder 1,5 graden Celsius ten opzichte van de industriële revolutie moet blijven, om extremen te voorkomen.

Die kans is gering. Tussen 2030 en 2035 is het volgens de deskundigen waarschijnlijk dat die 1,5 graden opwarming wordt bereikt. Tussen 3,3 en 3,6 miljard mensen hebben dan direct last van weersextremen, stelt het IPCC in zijn zesde samenvattende rapport.

In bijna alle doorgerekende scenario’s gaat de wereld tijdelijk over de 1,5 graad opwarming heen. ,,Maar er zijn ook wegen terug", aldus Detlef van Vuuren, ontwikkelaar van zulke scenario’s en onderzoeker bij het Planbureau voor de Leefomgeving en hoogleraar klimaatwetenschap in Utrecht. Van Vuuren is desondanks ’hoopvol’ over ontwikkelde hernieuwbare energie, die gas, kolen en olie kan gaan vervangen. Volgens de wetenschapper is het heel "goed mogelijk’’ dat iedereen binnen tien tot vijftien jaar elektrisch kan rijden.

Onvoldoende tempo

Opwarming en de schadelijke gevolgen zijn volgens de nieuwste metingen en onderzoek alleen toegenomen. „Vijf jaar later is die uitdaging nog groter geworden door een aanhoudende toename van de uitstoot van broeikasgassen”, aldus het IPCC, waarin ook twee Nederlandse klimaatwetenschappers zitting hebben. „Het tempo en de schaal van wat tot nu toe is gedaan, en de huidige plannen, zijn onvoldoende om de klimaatverandering aan te pakken.”

De toon is nu gewijzigd. „Er zijn meerdere haalbare en effectieve mogelijkheden om de uitstoot van broeikasgassen te reduceren en ons aan te passen aan door de mens veroorzaakte klimaatverandering. En ze zijn nu beschikbaar”, aldus onderzoekers.

Er zijn talloze technieken om uitstoot van methaan en olieproducten te beperken. Financiering daarvan kan de uitstoot versneld laten afbouwen, aldus IPCC.

Leefbaar

„ Als we nu handelen, kunnen we nog steeds een leefbare, duurzame toekomst voor iedereen veiligstellen”, stelt IPCC-voorzitter Hoesung Lee, die blijft hameren op halvering van uitstoot van broeikasgassen voor 2030.

Een snelle aanpak van de uitstoot „kan voor een iedereen een leefbare toekomst bieden”, aldus het forum, dat ook consumenten oproept vaker de fiets en het openbaar vervoer te pakken of te gaan wandelen om de luchtkwaliteit te verbeteren.