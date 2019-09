'PostNL wil ook de zorg gaan bezorgen'

PostNL wil met de bezorging van medicijnen, tests en medische apparatuur de logistieke schakel tussen de arts en de patiënt worden. De overbelaste zorgsector kan zich dan weer op haar kerntaak richten. De zorg is nu vaak georganiseerd vanuit de huisartsenpraktijk, het ziekenhuis en de apotheek. In de komende jaren moet de patiënt het middelpunt worden en levert PostNL alles wat hij of zij thuis nodig heeft.

