Leengeld voor duizenden kleine ondernemers in Nederland

Vooral jongeren, vrouwelijke ondernemers en migranten komen in aanmerking voor de leningen, die passen binnen het beleidsvenster ’sociale investeringen en vaardigheden’ van het InvestEU-programma. „Dankzij deze financiële overeenkomst in het kader van InvestEU krijgen zo’n vijfduizend ondernemers in Nederland de mogelijkheid hun ondernemingsplannen te realiseren”, aldus Eurocommissaris Nicolas Schmit (Werkgelegenheid en Sociale Rechten).

Door de garantie kunnen micro-ondernemers profiteren van leningen met een lagere rente en soepelere onderpandvereisten. Qredits-directeur Elwin Groenevelt: „Met instrumenten zoals de garantie van InvestEU kunnen we nog meer startende ondernemers en mkb’ers steunen die elders geen toegang tot financiering zouden hebben. Vooral in deze onzekere tijden zijn we blij dat er steeds meer Europese middelen beschikbaar zijn.”