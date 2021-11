Warren Buffett raakt $149 miljard niet kwijt

De 91-jarige Buffett vindt veel overnames momenteel namelijk te duur. De Amerikaan probeerde in 2017 wel het Brits-Nederlandse levensmiddelenconcern Unilever te kopen voor €134 miljard. Maar hij trok zijn overnameplan in, omdat de onderneming achter merken als Dove, Knorr en Ola er niets voor voelde.

Zijn bedrijf Berkshire Hathaway heeft in het derde kwartaal wel voor $7,6 miljard aan aandelen ingekocht. Dat is $1,6 miljard meer dan in het voorgaande kwartaal. Desondanks stroomde er meer geld de kas in dan er uitging.

Lagere winst

De nettowinst van het investeringsbedrijf van Buffett daalde in het derde kwartaal met 66% naar $10 miljard. Dat kwam mede doordat de verzekeringstak verlies leed door de schade die orkaan Ida aanrichtte bij verzekerden.

De winst werd ook gedrukt door veranderingen in de $311 miljard grote beleggingsportefeuille van Berkshire Hathaway, met omvangrijke belangen in Apple, Bank of America en Coca-Cola. De spoorwegactiviteiten zagen hun winst in het voorbije kwartaal wel stevig oplopen.

Ontwerp Charlie Munger ter discussie

Buffetts rechterhand Charlie Munger (97) is trouwens deze week veelvuldig in het nieuws in de VS, omdat er gedoe is over een nog te bouwen appartementencomplex dat hij heeft ontworpen. Het gebouw is bedoeld voor 4500 studenten van de Universiteit van Californië, maar in hun kamers ontbreken ramen. Een architect die in een toezichthoudende commissie van de universiteit zat, was het niet eens met het ontwerp van Munger en stapte op.

Op nieuwszender CNN haalt Munger hard uit naar de architect. „Als een onwetende man vertrekt, zie ik dat als een plus en niet als een min.”

Charlie Munger, de rechterhand van Warren Buffett, ligt onder vuur vanwege een ontwerp voor studentenkamers in Californië. Ⓒ ANP/HH

De topbestuurder van Berkshire Hathaway wil uitsluitend $200 miljoen bijdragen aan de bouwkosten van in totaal $1,5 miljard als zijn ontwerp wordt gebruikt voor het appartementengebouw. Hij heeft een soortgelijk ontwerp gemaakt voor studentenkamers bij zijn oude universiteit in Michigan. Die kamers bevallen de bewoners volgens hem prima.

Chris Hayes, commentator op nieuwszender MSNBC, plaatst echter grote vraagtekens bij het ontwerp van Munger. „Op een gegeven moment hebben onze superrijken blijkbaar geen zaken meer om hun geld aan uit te geven. En dus dropt hij $200 miljoen om als architect te spelen en een vreselijk gebouw te ontwerpen. Had Munger zijn geld niet beter aan een ruimtereis kunnen besteden?”