Arbo Unie: aantal ziekmeldingen neemt toe

Het aantal ziekmeldingen is vergelijkbaar met dat van jaren als 2018 en 2019. De gemiddelde duur van een verzuim is in het tweede kwartaal op jaarbasis korter geworden. De afgelopen periode was dat zes dagen, tegen achttien dagen vorig jaar. Dat komt volgens Arbo Unie doordat lockdownmaatregelen in het tweede kwartaal zijn versoepeld. Daardoor kwamen weer meer mensen samen waardoor verkoudheid en griep vaker werden overgedragen, wat kan leiden tot een kort ziekteverzuim.

Terug naar kantoor

Volgens Arbo Unie wordt bij veel organisaties weer een of twee dagen op kantoor gewerkt in plaats van alleen maar thuis. „Iemand met verkoudheid of griepklachten kan vaak thuis nog wel wat werk doen, maar zal nu niet zo snel naar kantoor gaan”, zegt Corné Roelen, bedrijfsarts bij Arbo Unie.

Psychisch verzuim

Roelen noemt het opvallend dat het psychisch verzuim het afgelopen kwartaal is meegevallen. Bij de overheid en in het basis- en voortgezet onderwijs was dat lager dan in 2020. „Mensen hadden last van afstand houden, sterk ingeperkte sociale activiteiten, thuiswerken en thuisonderwijs en ik had verwacht dat dit zich zou vertalen in relatief meer psychisch verzuim. De cijfers laten vooralsnog eerder het tegendeel zien”, zegt Roelen.

Ook in de zorg, waar het ziekteverzuim relatief hoog is, was in de maanden mei en juni sprake van minder psychisch verzuim. „Maar we moeten niet te vroeg juichen”, vindt Roelen. „In tijden van crisis werken mensen vaak op adrenaline en automatische piloot door. Dat kan lang goed gaan, maar op een gegeven moment komt toch de man met de hamer.”

De gemiddelde duur van een verzuim is bij psychische klachten 134 dagen.