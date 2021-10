Hete herfst: metaalsector gaat staken

„De sector heeft het economische tij goed mee en schreeuwt om nieuwe mensen, maar werkgevers schotelen een afbraak-cao voor die stijf staat van verslechteringen”, stelt FNV-onderhandelaar Jacqie van Stigt.

Grootste

Met bijna 320.000 werknemers is de cao Metaal en Techniek de grootste in de marktsector. Onder de afspraken vallen zo’n 28.000 werkgevers, waaronder technische installatiebedrijven, metaalbewerkingsbedrijven, isolatiebedrijven, carosseriebedrijven en de goud- en zilvernijverheid. De vorige cao is op 1 oktober afgelopen.

De werkgevers willen de lonen met €42,50 bruto per maand verhogen vanaf volgend jaar. Dat komt neer op een plus van ongeveer 1,4% voor een modale werknemer. Een ’belabberd’ loonbod, aldus FNV. „Dit pikken onze leden niet, die eisen gewoon een goede cao.”

Regelingen

Andere belangrijke punten waar men het niet over eens wordt zijn regelingen voor oudere werknemers. Zo willen werkgevers de regeling voor werknemers om vanaf zestig jaar korter te gaan werken met beperkt loonverlies versoberen. Ook is er onenigheid over de zware beroepenregeling en de jeugdlonen.

Werkgevers gaven eerder al aan dat veel bedrijven terughoudend zijn met een loonsverhoging omdat ze de vorige keer ’met het water aan de lippen’ afspraken hebben gemaakt. De loonsverhoging van bijna 8% in 28 maanden zou werkgevers in de coronacrisis ’met de rug tegen de muur’ hebben gezet.

Stakingsgolf

Eerder dit jaar was er al een maandenlange stakingsgolf door personeel bij grotere metaal- en technologiebedrijven, die onder de cao Metalektro vallen. Vakbonden en werkgevers in die sector sloten in juli een akkoord over een nieuwe cao, waar de achterban in september mee instemde.