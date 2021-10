Premium Het beste van De Telegraaf

Gevecht om horecapersoneel: ’Concurrent kaapt op terras je mensen weg’

Door Monique Evers Kopieer naar clipboard

Foto ter illustratie. Ⓒ Getty Images

Maastricht - Na anderhalf jaar ellende door corona schudden horecaondernemers elkaar deze week op de BBB-beurs in Maastricht maar weer al te graag de hand. Ze zijn opgekrabbeld en hebben er weer zin in. Als ze tenminste genoeg personeel kunnen krijgen. „Zitten ze bij ons op het terras en vragen ze gewoon aan mijn mensen of ze niet bij hun willen komen werken.”